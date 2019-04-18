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'Hayal mi görüyorum' dedim yere düştüm'

'Hayal mi görüyorum' dedim yere düştüm'

İstanbul Şişli'de ehliyetsiz motosikletlinin çarptığı yaya yaralandı. Başından yaralanan yaşlı adam, ambulans beklerken kendisine çarpan kişinin nasıl olduğunu sordu. Yaralı "Hayal gördüğümü sandım yere düştüm" dedi.

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Kaza saat 14:00 sıralarında Ergenekon Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden yolun karşına geçmek isteyen yaşlı adama kurye motosikleti çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve çarptığı kişi yola savruldu. Motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken yaşlı adam başından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar başından yaralanan kişiye tampon yaparak kanı durdurmaya çalıştı. Vatandaşların bir an olsun yalnız bırakmadığı adamın eli ve yüzündeki kanlar, yıkanıp silinerek temizlendi. Bir sandalyeye oturtulup ambulans beklendiği sırada yaşlı adam kendisine çarpan motosikletlinin sağlık durumunu sordu. 

"HAYAL Mİ GÖRÜYORUM' DEDİM YERE DÜŞTÜM"

Yaralı "Ben geçtiğimi sandım, acaba hayal mi görüyorum dedim, yere düştüm" dedi. Polis ekipleri ehliyetsiz olduğu anlaşılan motosiklet sürücüsünü gözaltına alıp ifadesi için polis merkezine götürdü. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri de yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

AA

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