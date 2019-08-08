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  3. Havalimanı'nda ele geçirildi... Büyük şaşkınlık yarattı!

Havalimanı'nda ele geçirildi... Büyük şaşkınlık yarattı!

Havalimanı'nda ele geçirildi... Büyük şaşkınlık yarattı!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 67 özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 kaçak bal arısı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 18 Temmuz'da Sabiha Gökçen HavalimanıDış Hatlar Terminali'nden Ürdün'e gidecek Ürdün uyruklu iki yolcunun üst ve valizinde arama yaptı.

Yapılan aramada 67 özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 kaçak bal arısı ele geçirildi. Muhafaza altına alınan arılar, Arı Yetiştiriciliği Birliği'ne teslim edildi. Ürdün uyruklu Muhammet Abdullah Issa O. (45) Shehab Mazın A. (35) gözaltına alındı. Kaçakçılık kanununa muhalefetten adli işlem yapılan şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

DHA

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