Havalar bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji son dakika kar hangi ile ne zaman yağacak?

Hava durumu ve kar yağışı ile ilgili günlük Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kimi bölgelerde mevsim ortalamasının üzerinde geçen hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe gününden itibaren azalarak hafta sonunda mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi. Peki havalar ne zaman soğuyacak? Kar yağışı hangi illerde ne zaman yağacak?



HAVA SICAKLIĞI PERŞEMBEDEN İTİBAREN AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe gününden itibaren azalarak hafta sonunda mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor."

DOĞU ANADOLU'DAKİ 4 İLDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği bölgede, yağışların Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Erzincan ile Iğdır çevrelerinde ise yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyrederken, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı nedeniyle başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 1, Erzurum ve Ağrı sıfır, Iğdır'da 3, Erzincan'da 6 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 8, Ağrı ve Erzincan'da 6, Erzurum'da 3, Ardahan'da 1, Kars'ta sıfır derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Palandöken'de 20, Sarıkamış'ta 19, Konaklı'da 13 santimetre ölçüldü.

KARS'TA SİS ETKİLİ OLUYOR

Kars'ta iki gündür etkili olan sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşadı.

Özellikle Kars-Göle kara yolunda sürücüler yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Kars Kalesi ile çevresinde bulunan tarihi yapılarda oluşan sis, güzel manzaralar oluşturdu.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale dışında), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli 40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt, Mardin ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.