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07 Haziran 2019 Cuma 15:19 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 15:44

Havadaki paraşütçüye şahin saldırdı

Havadaki paraşütçüye şahin saldırdı

Burdur'da yamaç paraşütü yapan Uğur Sayın (43), gökyüzünde şahin saldırısına uğradı.

Burdur'da 2011 yılından bu yana yamaç paraşütü sporu yapan iş insanı Uğur Sayın, 380 rakımlı Avşar Tepesi'nden atlayış yaptı. Aynı tepede yuvası bulunan şahin, atlayışından kısa süre sonra Sayın'a saldırdı. Uğur Sayın, bağırarak şahini uzaklaştırmaya çalıştı. Şahin kısa süre sonra uzaklaşırken, saldırı anı Uğur Sayın'ın kaskındaki kameraya yansıdı.

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Şahinin Avşar Tepesi'nde yuvası olduğunu belirten Uğur Sayın, saldırıda yara almadığını söyledi. Pek çok kez tepeden atlayış yapmasına rağmen şahinin ilk defa saldırdığını kaydeden Sayın, "Bu sene biraz hırçın ama bize yavaş yavaş alışıyor, birlikte uçmaya alışıyor. Sanırım yavrusunu korumak için saldırdı" dedi.

Şahinin başka paraşütçülere de saldırdığını anlatan Uğur Sayın, "Bazı arkadaşlarımızın paraşütlerinin kanatları yırtıldı. Şimdiye kadar böyle sert bir saldırısı olmamıştı. Bağırarak uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bademağacı bölgesinde uçarken bu tür saldırılara maruz kalmıştık ama burada hiç olmamıştı. Biraz heyecan oluyor aslında, biz bağırıyoruz, o bağırıyor, birlikte uçuyoruz" diye konuştu.

(DHA)

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