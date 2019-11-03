Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleriyle Tekirdağ'ın batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuvvetli (30-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgarın görüleceği bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

(AA)