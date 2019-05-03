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  3. Hatay'daki Amik Ovası'nda su seviyesi azaldı

Hatay'daki Amik Ovası'nda su seviyesi azaldı

Hatay'daki Amik Ovası'nda su seviyesi azaldı

Kış aylarında yaşanan sel nedeniyle bir bölümü sular altında kalan Hatay'daki Amik Ovası'nda, havanın ısınması ve ekiplerin çalışmasıyla su seviyesi düştü.

Yaklaşık 4 aydır bir bölümü sel suları altında olan Amik Ovası'nda, DSİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Su derinliğinin yer yer 2 metreyi bulduğu ve bazı ev ve ahırların su altında kaldığı Aşağıoba Mahallesi mevkisinde ekipler, kanal temizliğine devam ediyor.

Vatandaşlar arazilerini yeniden kullanabilmek için sıcak havanın da etkisiyle suyun tamamen çekilmesini ve çamurların kurumasını bekliyor.

Amik Ovası, kış aylarında yağan sağanak sonrası sel suları altında kalmış, ova çevresindeki bazı ev ve ahırlar zarar görmüştü. 

(AA)

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