Hatay'daki Amik Ovası'nda su seviyesi azaldı

Yaklaşık 4 aydır bir bölümü sel suları altında olan Amik Ovası'nda, DSİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Su derinliğinin yer yer 2 metreyi bulduğu ve bazı ev ve ahırların su altında kaldığı Aşağıoba Mahallesi mevkisinde ekipler, kanal temizliğine devam ediyor.

Vatandaşlar arazilerini yeniden kullanabilmek için sıcak havanın da etkisiyle suyun tamamen çekilmesini ve çamurların kurumasını bekliyor.

Amik Ovası, kış aylarında yağan sağanak sonrası sel suları altında kalmış, ova çevresindeki bazı ev ve ahırlar zarar görmüştü.

(AA)