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  3. Hatay'da 'şifalı' kaynak suyunu bidonlarla evlerine taşıyorlar
11 Haziran 2020 Perşembe 10:09 | Son Güncelleme:

Hatay'da 'şifalı' kaynak suyunu bidonlarla evlerine taşıyorlar

Hatay'da 'şifalı' kaynak suyunu bidonlarla evlerine taşıyorlar

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde, şifalı olduğuna inanılan kaynak suyunu yöre sakinleri ve ziyaretçiler, bidonlarla evlerine taşıyıp, tüketiyor.

Kentin sahil kesiminde bulunan Samandağ ilçesindeki Tekebaşı Mahallesi'nde uzun yıllar önce bir derviş tarafından bulunduğuna inanılan kaynak suyu, hem mahalle sakinleri hem de çevre mahallerdeki vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Suyun şifalı olduğunu düşünenler, neredeyse her gün çeşmeye gelip, bidonlara doldurdukları suyu evlerine taşıyor.

Suyun hikayesinin yaklaşık 80 yıl öncesine dayandığını belirten Tekebaşı Mahalle Muhtarı İsmail Özçelik, "Burada 2 gencin bir dervişle yaşadığı hikayedir. Derviş gençlerden su istiyor. Gençler onunla dalga geçiyor ve taşın ardından su var diyorlar. Dervişte taşa asasıyla vuruyor ve bu kaynak su akmaya başlıyor. Daha sonra bir hayırsever buraya çeşme yaparak suyun musluklardan akmasına vesile oldu" dedi.

'YURT DIŞINDAN BİLE GELİP SU GÖTÜREN VAR'

Çeşmenin yapıldığı ilk günden itibaren hem bölge halkının hem de diğer kentlerden birçok insanın gelip su doldurduğunu kaydeden Özçelik, zaman zaman yurt dışından da insanların gelip şişelere su doldurarak ülkelerine götürdüklerini söyledi. Yemeklerde dahi bu suyu kullandıklarını dile getiren Özçelik, "Bunun çayı da çok güzel oluyor. Şifalı olduğuna yürekten inanıyoruz. Çeşmeye ilgi hep yoğundu ama özellikle koronavirüs salgını sonrası daha da arttı. Tabi çeşmenin duvarlarına bu yazıların yazılması ve muslukların kırılması üzücü. Mahalle gençlerimiz bazen böyle hatalar yapabiliyorlar" diye konuştu.

Haftada bir kez su doldurmaya geldiklerini belirten Güven Özer ise yakın mahalleden geldiklerini ve her gelişlerinde 3 aileye yetecek kadar su doldurduklarını söyledi.

(DHA)

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