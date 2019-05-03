Hatay'da sahildeki kum zambakları koruma altına alındı

Arsuz Kaymakamlığı ve Üçgüllük Ortaokulu, nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarının korunması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda öğrenciler kumsala uyarıcı tabelalar astı, zambakların etrafını çitle çevirip, çöpleri temizledi.

Etkinliğe katılan Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, yaptığı konuşmada, nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambaklarının Akdeniz sahillerini hem kokusuyla hem de görüntüsüyle süslediğini söyledi.

Zambakları korumak için ellerinden gelen çalışmayı yürüteceklerini belirten Sarı, öğrencileri ve okul idaresini örnek davranışlarından dolayı kutladı.

Proje gönüllülerinden İngilizce öğretmeni Ebru Üçer ise öğrencileriyle birlikte "Kum zambaklarını koruma" adlı proje başlattıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda bilgilendirici broşürler hazırladıklarını anlatan Üçer, farkındalık yaratıp zambakları korumaya çalışacaklarını belirtti.

8'inci sınıf öğrencilerinden Gamze Erik de kum zambaklarını korudukça doğanın da kendilerini koruyacağına inandığını vurguladı.

Öğrencilerden Irmak Satmaz da çok yararlı bir etkinlik olduğunu ifade ederek, zambakları hep birlikte korumaya çalışacaklarını kaydetti.

(AA)