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02 Haziran 2019 Pazar 14:33 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 15:18

Hatay'da oluşturulan 'sevgi ekibi' köy çocuklarının yüzlerini güldürüyor

Hatay'da oluşturulan 'sevgi ekibi' köy çocuklarının yüzlerini güldürüyor

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan 'sevgi ekibi', kırsal mahallelerde yaşayan çocukları okullarında ziyaret ederek yüzlerini güldürüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2018'de kurulan ''sevgi ekibi'' üyesi öğrenciler, okul idaresince belirlenen zamanlarda kırsal alanlardaki dezavantajlı çocukların okullarına giderek etkinlikler düzenliyor. 

Lise öğrencileri, çeşitli masal kahramanları kostümleri giyerek ziyaret ettikleri okullarda çocuklarla şarkılar eşliğinde oyunlar oynuyor, yüzlerine boyadıkları miniklerin eğlenceli vakitler geçirmelerini sağlıyor.

Okulun yemek bölümü öğrencileri de çeşitli tatlılar yaparak çocuklara ikram ediyor.

Yemek bölümü öğretmeni Gamze Şimşek yaptığı açıklamada,  kırsal alandaki çocukların yüreklerine dokunmak için yola çıktıklarını söyledi.

Haftanın belirli zamanlarında farklı okullardaki çocuklarla buluştuklarını ifade eden Şimşek, ''Amacımız paylaşmayı, yardımlaşmayı ve çocukları sevindirmeyi öğretmektir. Çocuklarla buluşmak bizleri çok heyecanlandırıyor. Onların sevinçlerine tanık olmak çok güzel oluyor. Bizleri görünce yüzlerindeki mutluluğu anlıyoruz. Onlara tatlı yapıyor ve tatlı yapımını da öğretiyoruz. Çocuklarımız hem eğleniyor hem de değişik meslek gruplarını tanıma fırsatı da yakalıyorlar.'' diye konuştu.

"Yüzlerdeki tebessümden mutluyuz"
Öğrencilerden Kardelen Kutlu da anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklarla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Çocukların oyunlarla yüzlerini güldürdüklerini anlatan Kutlu, "İstedikleri renk ve desende yüzlerini boyuyoruz, saçlarını da örüp tarıyoruz. Onlarla hoşça vakit geçiriyoruz. Çocuklarının yüzlerinde tebessüm olduğumuz için huzurlu ve mutluyuz, hedefimiz daha çok çocuğa ulaşmaktır." dedi.

Okulun yemek bölümü öğrencisi Yaren Kişioğlu, amaçlarının çocukları sevindirmek olduğunu, gün boyu onlarla vakit geçirmekten büyük keyif aldıklarını kaydetti.

(AA)

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