Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9487
  • 6,5586
  • 302.448
  • 120214
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Hatay'da nargile kömüründen zehirlenen 2 kişi evde ölü bulundu

Hatay'da nargile kömüründen zehirlenen 2 kişi evde ölü bulundu

Hatay'da nargile kömüründen zehirlenen 2 kişi evde ölü bulundu

Hatay'da nargile kömüründen yayılan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Harbiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde F.A'dan (43) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine F.A'nın ikametine giden ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evde F.A ve boşandığı eşi A.K'nin (42) hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrollerde F.A. ve A.K'nin öldüğünü belirledi.

İncelemenin ardından cesetler Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nargile kömüründen zehirlendiği sanılan F.A. ve A.K'nin barışmak için bir araya geldiği iddia edildi.

AA


Can Yaman aylar sonra sessizliğini bozdu!
'Az sessiz kalın be arkadaş!'
Oktay Kaynarca'nın çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu
Önce özür diledi, sonra isyan etti!
Demet Özdemir'den anlamlı hareket
<p>Caspian Airlines´a ait bir yolcu uçağının neden acil iniş yaptığı bilinmezken olayda ölen ve yara

İran´da Bir Yolcu Uçağı Şehir Merkezindeki Karayoluna Acil İniş Yaptı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

NBA oyuncularının Kobe Bryant paylaşımları

Sivas'ta oluşan şekiller büyük ilgi çekti