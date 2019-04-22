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Hatay'da motosiklet kazası: 1 ölü

Hatay'da motosiklet kazası: 1 ölü

Hatay'da meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

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 Edinilen bilgiye göre, merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi, 75. Yıl Bulvarında kasksız ve plakasız motosikletle ilerleyen Ersin B. (29), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada refüje kafasını çarpan Ersin B., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ersin B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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