Hatay'da motosiklet kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi, 75. Yıl Bulvarında kasksız ve plakasız motosikletle ilerleyen Ersin B. (29), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada refüje kafasını çarpan Ersin B., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ersin B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)