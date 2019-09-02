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Hatay'da kırmızı biber hasadı başladı

Hatay'da kırmızı biber hasadı başladı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hava sıcaklığının 36 dereceye ulaştığı bugünlerde tarlalarda kırmızı biber hasadı yapılıyor.

Reyhanlı'da binlerce dekar alan ekilen biber hasadı aşırı sıcağa rağmen devam ediyor. Güneşin altında, aşırı sıcak ve güneşten korunmak için yüzlerini kapatan işçiler tüketicinin kışın kullanacağı salçalık, toz biber ve dolmalık biberleri topluyor.

TARLADA KİLOSU 2 TL'YE KADAR ALICI BULUYOR

Tarlasında biber hasadı süren Casim Yapıcı, ovada yetişen kırmızı biberin kaliteli olduğunu söyleyerek, tarlada kilosunun 1,75 ile 2 TL arasında değişen fiyatla satıldığını perakende satışını ise 2,5 TL olduğunu belirtti. Girdilerden yana sıkıntılı olduklarını anlatan Yapıcı, "Bu sezonda  45 dekarı acı, 15 dekarı da tatlı kırmızı biber ektim. Dekar başında 2,5-3 ton biber alıyorum. Yetiştirdiğim biber kışın dolmalık, salçalık ve toz biber haline getiriliyor" dedi.

OKUL HARÇLIĞI İÇİN BİBER TOPLUYOR 

Aşırı sıcak altında biber toplayanlar arasında lise ve üniversite sınavına girmek için eğitim ve dershane parası toplayanlar da bulunuyor. Tarlada kırmızı biber toplayan Samet Kurnaz, okullar açılmadan önce tatili değerlendirdiğini belirterek, "Yaz tatilini değerlendiriyorum, Reyhanlı´da lise eğitimi alıyorum. Gündelik aldığım 35 TL ile hem okul için harçlığımı topluyor ve hem de aileme destek oluyorum" dedi.

ÜNİVESERİTE'YE HAZIRLIK İÇİN DERSHANE PARASI 

Biber toplayanlardan Fatma Kırar ise "Zamanım bol, üniversite geçiş sınavına tekrar girmek için yoğun çaba harcıyorum. Hedefim olan özel eğitim öğretmenliğini kazanmak için biber tarlasında günde 35 TL karşılığında çalışıyorum. Kazandığım para ile dershaneye gideceğim, artarsa da harçlık yapacağım."

(DHA)

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