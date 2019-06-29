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  3. Hatay'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Hatay'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Hatay'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Hatay'da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alamiddin Özdemir yönetimindeki 31 DR 979 plakalı otomobil, Antakya-İskenderun kara yolu Bakras Mahallesi mevkisinde, tarım işçilerini taşıyan Kemal Yüceur idaresindeki 31 NFP 64 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, minibüsteki 6 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Antakya-İskenderun kara yolunun tek yönü bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

AA

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