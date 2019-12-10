Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8005
  • 6,4276
  • 274.053
  • 108109
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Hatay'da firar eden zanlı Mardin'de yakalandı

Hatay'da firar eden zanlı Mardin'de yakalandı

Hatay'da firar eden zanlı Mardin'de yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde cezaevine sevk edilirken firar eden zanlı Mardin'de yakalandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda başgardiyan olarak görev yapan İbrahim D'yi darp etmekten tutuklanan ve cezaevine sevk edilirken firar eden hükümlü Velit A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin Mardin'in Kızıltepe ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, Velit A'yı gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Velit A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İskenderun'da iki hafta önce başgardiyanı darbeden Velit A. ile Ahmet A. tutuklanmıştı.

AA


'Aşkım uğruna dükkan bastım'
Yıllar sonra ekrana dönen Yasemin Özilhan'dan beklenen açıklama!
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin barışması an meselesi!
Şeyma Subaşı iddiaları doğruladı: Kapatıyoruz!
'Ben sette herkesle el eleyim'

Elon Musk´ın yeni zırhlı aracı Cybertruck ile başı dertte

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

MSB: Eve tuzaklanan 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi

Tekirdağ'da balıkçıların ağına iki köpek balığı takıldı