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  3. Hatay'da evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk öldü

Hatay'da evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk öldü

Hatay'da evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk öldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mustafa Kemal Caddesi Atmaca Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evde yalnız olduğu belirlenen 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğu kurtararak alevleri söndürdü.

Dumandan etkilenen iki kardeş, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Çocuklardan 4 yaşındaki kız yolda hayatını kaybetti, ağabeyi ise Hatay Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

AA


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