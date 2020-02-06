Hatay'da evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk öldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mustafa Kemal Caddesi Atmaca Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evde yalnız olduğu belirlenen 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğu kurtararak alevleri söndürdü.
Dumandan etkilenen iki kardeş, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Çocuklardan 4 yaşındaki kız yolda hayatını kaybetti, ağabeyi ise Hatay Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
AA