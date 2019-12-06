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  3. Hatay'da el yapımı patlayıcı infilak oldu: 2 askerimiz yaralandı

Hatay'da el yapımı patlayıcı infilak oldu: 2 askerimiz yaralandı

Hatay'da el yapımı patlayıcı infilak oldu: 2 askerimiz yaralandı

Hatay Amanos Dağları'nda teröristlerce önceden tuzaklananel yapımı patlayıcının infilak olması sonucu 2 asker yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde EYP patlaması sonucu 2 asker yaralandı.

Amanos Dağları'nda el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 asker yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçlerinin Amanos Dağları eteklerindeki arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK terör örgütü mensuplarınca önceden tuzaklandığı belirlenen EYP patladı.

Yaralanan 2 asker, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA


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