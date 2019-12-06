Hatay'da el yapımı patlayıcı infilak oldu: 2 askerimiz yaralandı
Hatay Amanos Dağları'nda teröristlerce önceden tuzaklananel yapımı patlayıcının infilak olması sonucu 2 asker yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde EYP patlaması sonucu 2 asker yaralandı.
Amanos Dağları'nda el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 asker yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçlerinin Amanos Dağları eteklerindeki arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK terör örgütü mensuplarınca önceden tuzaklandığı belirlenen EYP patladı.
Yaralanan 2 asker, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA