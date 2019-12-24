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  3. Hatay'da 427 şişe kaçak içki ele geçirildi

Hatay'da 427 şişe kaçak içki ele geçirildi

Hatay'da 427 şişe kaçak içki ele geçirildi

Hatay'da polisin yılbaşı tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda satışa hazır 427 şişe kaçak ve 192 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde imalathane olarak kullanılan adrese düzenlenen operasyonda 131 şişe gümrük kaçağı ve 107 litre el yapımı içki, 147 litre etil alkol, içki imalatında kullanılan iki litre aroma, boş içki şişeleri ve çok sayıda bandrol, kapak ve marka etiketleri bulundu.

Şüpheli S.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kent merkezindeki 3 iş yeri ve bir evde yapılan aramada da 296 şişe gümrük kaçağı ve 85 litre el yapımı içki ele geçirildi.

N.Ç, S.E. ve T.A. ekiplerce gözaltına alındı.

AA


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