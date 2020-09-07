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  3. Hatalı basım 100 lirayı 75 bin liraya satışa çıkardı
07 Eylül 2020 Pazartesi 19:44 | Son Güncelleme:

Hatalı basım 100 lirayı 75 bin liraya satışa çıkardı

Hatalı basım 100 lirayı 75 bin liraya satışa çıkardı
AA

Zonguldak'da yaşayan Tuncay Yazgan, hatalı basım 100 liralık banknotu koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satışa çıkardı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçılık yapan Tuncay Yazgan, hatalı basım 100 liralık banknotu koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satışa çıkardı.

AA'nın aktardığı habere göre, ilçede balıkçılık yapan Tuncay Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elindeki paralar arasında ön yüz sağ üst köşedeki 100 rakamının bir sıfırı eksik olan banknot gördüğünü söyledi.

Yazgan, paranın sahte olduğunu düşündüğünü ancak daha sonra baskı hatası olduğunu öğrendiğini belirterek, şu şekilde konuştu:

"Parayı satıp oğluma bir araba almak istiyorum. İnternette araştırdım, 50 lira baskı hatalı paranın 75 bin liraya satışa çıkarıldığını gördüm. Ben de isteyene 100 bin liraya satmayı düşünüyorum. Satabilirsem bu parayla oğluma araba almayı düşünüyorum."
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