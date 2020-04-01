Hastaneden kaçtı, hayatını kaybetti

Aynı hastanede bir süredir tedavi altında olan A.Ü.’nün yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Dün 74 yaşındaki A.Ü.’nün cenazesi, 4 yakını tarafından hastaneden teslim alındı. Cenazeyi teslim alan yakınlarının yalnızca maske taktığı fark edilirken, bunun dışında farklı bir tedbir alınmamış olması dikkatlerden kaçmadı.

EŞİ DE GÖZETİM ALTINDA



A.Ü.’nün eşi H.Ü.’nün (70) gözetim altında tutulduğu ve kendisine uygulanan testlerin negatif çıktığı bildirildi. Yaşamını yitiren A.Ü, geçtiğimiz günlerde izin almadan hastaneyi terk etmiş, ekiplerce evinde bulunarak yeniden hastaneye geri götürülmüş ve gözetim altına alınmıştı.