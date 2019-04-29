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Hasımlarına ateş açtılar, kaldırımda oturan çocuğu vurdular

Hasımlarına ateş açtılar, kaldırımda oturan çocuğu vurdular

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, 2 otomobilde bulunanlar bir eve tabancayla ateş açtı. Kurşunlardan biri olay sırasında kaldırımda oturan 16 yaşındaki C.Z.’nin bacağına isabet etti.

Olay saat 20.00 sıralarında, Kazım Karabekir Mahallesi Oruç Reis Caddesi Ayfer Sokak’ta meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobilde bulunanlar iddiaya göre hasımlarının bulunduğu eve tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri o sırada arkadaşlarıyla kaldırımda oturan C.Z.’nin bacağına isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, yaralı C.Z.’yi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. C.Z.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

 Polis olay yerinde incelemede bulunurken, 2 adet boş kovan incelenmek üzere alındı. Polis olayın ardından kaçanları yakalamak için çalışma başlattı. 

İHA

 

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