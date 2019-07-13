Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Karadeniz'de fındık 15 liradan tezgahlara indi

Karadeniz'de fındık 15 liradan tezgahlara indi

Karadeniz'de fındık 15 liradan tezgahlara indi

Karadeniz'de ağustos ayında başlayacak olan fındık hasadına kısa bir süre kala, bazı üreticiler topladıkları çotanaklı kabuklu yaş fındıkları kilosu 15 liradan, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kurdukları tezgahlarda satmaya başladı.

Ordu ve Giresun'da bu yıl fındık hasadının ağustos ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Hasad döneminin hazırlıkları sürerken, bazı üreticilerde topladıkları çotanaklı yaş kabuklu fındıkları Giresun ve Ordu´da Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kurdukları tezgahlarda satmaya başladı.

Üretici Kürşat Ekiz, fındığı 15 liradan sattığını belirterek, "Henüz çotanak halinde, patozlanmadı, yaş fındık. Kendi bahçemden toplayıp getirdim. Fındığın maliyeti çok yüksek, fiyatın bir an önce açıklanması lazım. En az 20 lira olması lazım. Aşağısı kurtarmaz. Bahçeden toplayıp tezgaha getirdiğimiz fındığı Karadeniz Sahil Yolu´ndan geçen yerli ve yabancı turistler satın alıyor. Fındığı merak edenler genelde rağbet gösteriyor. Buradaki fındığı genelde hediyelik alıyorlar" dedi.

Fındık üreticisi Savaş Öztürk ise çotanaklı yeni mahsul yaş fındığın kilogramının 15 liradan, patozlanmış kabuklu eski fındığın kilogramını da 25 liradan sattıklarını söyledi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım ihanet sorusuna cevap vermedi
9 yıla dudak uçuklatan tazminat!
'Gizem'li Karadeniz turu
Yurt dışında evlenecek
Aleyna Tilki'nin kardeşi de oyuncu oluyor
<p>Rize’nin İkizdere İlçesi Çiçekli Köyü’nde babadan kalan ev üzerinden anlaşmazlığa düşen iki karde

Rize´de Şoke Eden Yapı: Baba Evini Motorlu Testereyle İkiye Böldüler!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD onayı verdi! 600 milyon dolarlık satış

Boyları 5 metreye ulaştı! Tüm Türkiye bekliyor