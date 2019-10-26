Hapisten yönettiği çeteye operasyon

İstanbul Sarıyer’de 9 Mayıs’taki operasyonda yakalanan ‘Ölüm patroniçesi’ lakaplı kadın çete lideri Saide D., 15 Mayıs’ta tutuklandı. 30 yıl hapse çarptırılan Saide D.’nin şebekeyi cezaevinden yönettiği tespit edildi. Bunun üzerine torbacılık yapan çete üyelerine yönelik 18 Ekim’de Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi’nde eşzamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda 2’si 18 yaşından küçük 11’i kadın toplam 20 kişi gözaltına aldı.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş bonzai, skunk, ve uyuşturucu hapların bulunduğu 4 kg 192 gr uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 19 Ekim’de adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si savcılık tarafından serbest bırakıldı. 2’si 18 yaşından küçük, 8’i kadın toplam 14 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 3’ü kadın toplam 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.