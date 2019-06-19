Hangisi padişaha sözlü olarak bizzat arzda bulunabilen kişilerden biri değildir? Milyoner Sorusu
Hangisi padişaha sözlü olarak bizzat arzda bulunabilen kişilerden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Hangisi padişaha sözlü olarak bizzat arzda bulunabilen kişilerden biri değildir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine her zaman olduğu gibi izleyenlerine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Murat Yıldırım sunuculuğunda gerçekleşen yarışma seyircilerine hem bilgi veriyor, hem de keyifli vakit geçirtiyor. Kim Milyoner Olmak İster 19 Haziran Çarşamba akşamı yeni bölümü ile seyirci karşısına çıktı
Hangisi padişaha sözlü olarak bizzat arzda bulunabilen kişilerden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Hangisi padişaha sözlü olarak bizzat arzda bulunabilen kişilerden biri değildir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 19 Haziran Çarşamba günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.
A: Defterdar
B: Hazinedarbaşı
C: Kilercibaşı
D: Beylerbeyi
Doğru Cevap: Beylerbeyi