Hangisi, üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmuş, parlak, tok ve ipekli bir kumaştır? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 9 Mayıs Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



HANGİSİ, ÜZERİNDE DESEN BULUNMAYAN, İNCE DOKUNMUŞ, PARLAK, TOK VE İPEKLİ BİR KUMAŞTIR?



A: Canfes



B: Kaşmir

C: Ferace

D: Hotoz

Doğru cevap: A Canfes