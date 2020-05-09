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  3. Hangisi, üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmuş, parlak, tok ve ipekli bir kumaştır?

Hangisi, üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmuş, parlak, tok ve ipekli bir kumaştır?

Hangisi, üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmuş, parlak, tok ve ipekli bir kumaştır"

Hangisi, üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmuş, parlak, tok ve ipekli bir kumaştır? Yayın hayatına uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam eden Kim Milyoner Olmak İster birbirinden zor sorularla izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Hangisi, üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmuş, parlak, tok ve ipekli bir kumaştır? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 9 Mayıs Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...

HANGİSİ, ÜZERİNDE DESEN BULUNMAYAN, İNCE DOKUNMUŞ, PARLAK, TOK VE İPEKLİ BİR KUMAŞTIR?

A: Canfes

B: Kaşmir

C: Ferace

D: Hotoz

Doğru cevap: A Canfes


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