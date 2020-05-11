Hangisi buğdaygiller familyasına dahil bir bitkidir?
Hangisi buğdaygiller familyasına dahil bir bitkidir? Yayın hayatına uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam eden Kim Milyoner Olmak İster birbirinden zor sorularla izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Hangisi buğdaygiller familyasına dahil bir bitkidir? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 11 Mayıs Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...
HANGİSİ BUĞDAYGİLLER FAMİLYASINA DAHİL BİR BİTKİDİR?
A: Karabuğday
B: Madımak
C: Bambu
D: Lale
Doğru cevap: C Bambu