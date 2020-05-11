Hangisi buğdaygiller familyasına dahil bir bitkidir? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 11 Mayıs Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



HANGİSİ BUĞDAYGİLLER FAMİLYASINA DAHİL BİR BİTKİDİR?



A: Karabuğday



B: Madımak

C: Bambu

D: Lale

Doğru cevap: C Bambu