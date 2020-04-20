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  3. Hangisi bir bitkidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı!

Hangisi bir bitkidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı!

Hangisi bir bitkidir" Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı!

Hangisi bir bitkidir? Yayın hayatına uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam eden Kim Milyoner Olmak İster birbirinden zor sorularla izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Hangisi bir bitkidir? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 20 Nisan Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...

A: Kedidişi

B: Sincapgözü

C: Tavşanbıyığı

D: Kuzuçenesi

Doğru cevap: C Tavşanbıyığı


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