Hangi ülkenin sınır komşusunun sınır komşusu Kuzey Koredir? 14 Haziran Milyoner Sorusu

Hangi ülkenin sınır komşusunun sınır komşusu Kuzey Kore’dir? Kim Milyoner Olmak İster Hangi ülkenin sınır komşusunun sınır komşusu Kuzey Kore’dir? Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Haziran Cuma günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster soruları aratılıyor. Her bölüm birbirinden zor soruların sorulduğu yarışmanın cevapları internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Norveç

B: Özbekistan

C: Slovakya

D: Türkiye

Doğru Cevap: Norveç