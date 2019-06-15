Hangi ülkenin sınır komşusunun sınır komşusu Kuzey Koredir? 14 Haziran Milyoner Sorusu
Hangi ülkenin sınır komşusunun sınır komşusu Kuzey Kore’dir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Hangi ülkenin sınır komşusunun sınır komşusu Kuzey Kore’dir? Sevilen yarışma programı yine izleyenlerine heyecan dolu anlar yaşatmayı başardı. Sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, her bölümü ile sevenlerine keyifli dakikalar yaşatıyor. Kim Milyoner Olmak İster 14 Haziran’da yeni bölümüyle ekran karşısında izleyicilerle buluştu.
Hangi ülkenin sınır komşusunun sınır komşusu Kuzey Kore’dir? Kim Milyoner Olmak İster Hangi ülkenin sınır komşusunun sınır komşusu Kuzey Kore’dir? Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Haziran Cuma günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster soruları aratılıyor. Her bölüm birbirinden zor soruların sorulduğu yarışmanın cevapları internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.
A: Norveç
B: Özbekistan
C: Slovakya
D: Türkiye
Doğru Cevap: Norveç