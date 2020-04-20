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  3. Hangi oyuncu aktörlük kariyerine başlamadan önce özel dedektif olarak çalışmıştır?

Hangi oyuncu aktörlük kariyerine başlamadan önce özel dedektif olarak çalışmıştır?

Hangi oyuncu aktörlük kariyerine başlamadan önce özel dedektif olarak çalışmıştır"

Hangi oyuncu aktörlük kariyerine başlamadan önce özel dedektif olarak çalışmıştır? Yayın hayatına uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam eden Kim Milyoner Olmak İster birbirinden zor sorularla izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Hangi oyuncu aktörlük kariyerine başlamadan önce özel dedektif olarak çalışmıştır? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 20 Nisan Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...

HANGİ OYUNCU AKTÖRLÜK KARİYERİNE BAŞLAMADAN ÖNCE ÖZEL DEDEKTİF OLARAK ÇALIŞMIŞTIR?

A: Sean Connery

B: Bruce Willis

C: Benedict Cumberbatch

D: Mel Gibson

Doğru cevap: B Bruce Willis


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