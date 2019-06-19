Hangi iki ilin "Ortaköy" adında ilçeleri vardır?19 Haziran Milyoner Sorusu
Hangi iki ilin “Ortaköy” adında ilçeleri vardır? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Hangi iki ilin “Ortaköy” adında ilçeleri vardır? Ekranların sevilen yarışma prgoramı Kim Milyoner Olmak İster yine her zaman olduğu gibi izleyenlerine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Murat Yıldırım sunuculuğunda gerçekleşen yarışma seyircilerine hem bilgi veriyor, hem de keyifli vakit geçirtiyor. Kim Milyoner Olmak İster 19 Haziran Çarşamba akşamı yeni bölümü ile seyirci karşısına çıktı
Hangi iki ilin “Ortaköy” adında ilçeleri vardır? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Hangi iki ilin “Ortaköy” adında ilçeleri vardır? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 19 Haziran Çarşamba günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.
A: Edirne - Kırklareli
B: Çakannale - Balıkesir
C: İstanbul - Kocaeli
D: Aksaray - Çorum
Doğru Cevap: Aksaray - Çorum