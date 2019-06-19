Hangi iki ilin “Ortaköy” adında ilçeleri vardır? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Hangi iki ilin “Ortaköy” adında ilçeleri vardır? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 19 Haziran Çarşamba günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Edirne - Kırklareli

B: Çakannale - Balıkesir

C: İstanbul - Kocaeli

D: Aksaray - Çorum

Doğru Cevap: Aksaray - Çorum