Hangi iki il birbiriyle komşudur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı!

Hangi iki il birbiriyle komşudur? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 18 Nisan Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



HANGİ İKİ İL BİRBİRİYLE KOMŞUDUR?



A: Ordu ve Trabzon



B: Sivas ve Giresun

C: Zonguldak ve Kastamonu

D: Isparta ve Uşak

Doğru cevap: B Sivas ve Giresun