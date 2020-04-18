Hangi iki il birbiriyle komşudur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı!
Hangi iki il birbiriyle komşudur? Yayın hayatına uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam eden Kim Milyoner Olmak İster birbirinden zor sorularla izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Hangi iki il birbiriyle komşudur? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 18 Nisan Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...
HANGİ İKİ İL BİRBİRİYLE KOMŞUDUR?
A: Ordu ve Trabzon
B: Sivas ve Giresun
C: Zonguldak ve Kastamonu
D: Isparta ve Uşak
Doğru cevap: B Sivas ve Giresun