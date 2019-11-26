Gelinim Mutfakta Hamsili pilav nasıl yapılır? Hamsili pilav malzemeleri neler? işte yapılışı..

Hamsili Pilav nasıl yapılır? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Karadeniz'in sevilen yemekleri arasında hamsili pilav da bulunuyor. Hamsili pilav hem görüntüsüyle hem tadıyla yiyenleri kendine hayran bırakıyor. Türkiye'de efsaneleşmiş bir lezzet olan Hamsili pilav nasıl yapılır, malzemeleri neler? merak ediliyor. İşte yanıtı..

HAMSİLİ PİLAV NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1,5 kilo hamsi

3 adet soğan

1,5 su bardağı pirinç

2 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 tatlı kaşığıyenibahar

Tuz

Karabiber

Sıvıyağ

HAMSİLİ PİLAV YAPILIŞI

Öncelikle hamsileri ayıklayıp, kılçıkları çıkarın.

Hamsileri suya koyun. Suyun içerisine limon suyu ve tuz ekleyin. Balıkları bu şekilde 20 dakika kadar bekletin.

Bir kasede kuş üzümlerini suda bekletin.

Pirinçleri yıkayıp suda bekletin.

Tencereye sıvıyağ koyun ve kızdırın.

Yağa rendelediğiniz soğanları ekleyip kavurun.

Soğanların içerisine fıstıkları ekleyip kavurmaya devam edin.

Kuş üzümlerini süzün tencereye ekleyin.

Baharatları da tencereye iiave edin.

Pirinçleri süzün onları da tencereye alın ve kavurmaya devam edin.

Ardından 2 su bardağı sıcak suyu ekleyip pilavı pişmeye bırakın.

Orta boy yuvarlak bir fırın tepsisini güzelce yağlayın.

Balıkları sırtları tepsiye gelecek şekilde dizin.

Bir miktar balık ayırın.

Pilavı hamsinin içerisine boşaltın.

Kalan hamsiyle pilavın üzerini örtün.

Hamsili pilavı 180 derecelik fırında 25 dakika pişirin.

Afiyet olsun.