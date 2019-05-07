Hamilelikte oruç tutmak zararlı mı? Hamilelikte oruç tutulur mu?

Hamilelikte oruç tutmanın zararlı olup olmadığı araştırılan konuların başında yer alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının idrak etmesiyle birlikte, oruç ibadeti de başladı. Her gün sahura kalkıp niyet eden kişiler, iftar vaktine kadar oruç bozan eylemlerden uzak duracak. Yemek ve içmek de bu eylemlere dahil olurken, oruç tutmak isteyen hamile bireyler de bu duruma dikkat etmek zorundalar. Hamilelikte oruç tutmak ile ilgili tüm merak edilenler haberimizin detaylarında…

HAMİLELİK ESNASINDA ORUÇ TUTMAK SAKINCALI MIDIR?

Anne adayı doktor onayı alıp dengeli ve düzenli beslendiği takdirde oruç tutabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Bu dönemde tüketilmesi gereken besinler anne adayı ile bebeğin beslenme gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak halde belirlenmelidir. Sağlıklı bir anne adayının diyetinde, meyve, sebze, tahıl grubu, et ve süt ürünleri ve bol sıvı gıdaları bulunmalıdır. Kalp hastalıkları, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkları olanların oruç tutmak için kesinlikle doktor tavsiyesi alması gerekmektedir.

HAMİLELİK AYLARINA GÖRE ORUCUN ETKİSİ NELERDİR? HAMİLELER NE ZAMAN ORUÇ TUTABİLİR?

İlk 3 ayda genelde bulantı ve kusmayla birlikte anne adayı yeterince beslenemez. Ayrıca hamilelerin oruç tutmasıyla birlikte özellikle sıvı yetersizliği, hipoglisemi ve ona bağlı bayılma veya aşırı halsizlik çok daha belirginleşir. 3. ve 5. aylar arasında daha rahat hamilelik yaşanması nedeniyle oruç için en uygun hamilelik ayları 3 ve 5’dir. Son aylar bebeğin hızlı büyüdüğü ve kilo aldığı dönemlerdir. Bu aylar da uzun süren açlıklar hem bebeğin az kilo almasına, hem şeker düşmesine, aşırı sıvı kaybına bağlı olarak bebekte sıkıntı ve bazen bebek kaybı olabilir. Bu dönemde özellikle dikkat edilmelidir.

HAMİLE KADINLARIN ORUÇ TUTARKEN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER VE SAĞLIKLI BESLENME

Oruç tutulacak her gün içerisinde baş dönmesi, halsizlik vb sorunları en aza indirmek için sahura kesinlikle kalkılmalıdır. Sahura kalkmadan oruç tutulmamalıdır. Sahur yemeğinde doyurucu, hafif ve bol proteinli besinlerin tüketilmesi gerekmektedir.

Gebeler için demir ve kalsiyum çok önemlidir ve sahurda özellikle alınması gerekir. Süt, pekmez, az yağlı peynir, haşlanmış yumurta, kepek ekmeği, meyvelerin tüketilmesi sahur için iyi olacaktır. Uzun zaman tok olabilmek ve kabız olmamak için en az 4–5 dilim kepek ekmeği ve yanında sıvı alımına dikkat edilmelidir. İftar tek öğünde değil iki üç öğünde yapılmalıdır. Oruç hurma, zeytin veya su ile açılabilir.

DİNİMİZDE HAMİLELİKTE ORUÇ

Hamilelikte tutamadığınız oruçları kaza etme niyetinde olmalısınız. Daha sonra bu oruçları kaza etme imkânınız olduğunda tutamadığınız oruçları kaza etmelisiniz. Oruç tutma kudretinde olan kimse fidye vererek bu borçtan kurtulmaz. Bu oruç borcundan ancak oruç tutarak kurtulabilirsiniz. Elinizde olmayan sebeplerden dolayı kazaya kalan oruçları tutamadığınızda bundan sorumlu olmazsınız. Mesela; Hamilelikte orucunu kazaya bırakıp daha sonra tutma niyetinde olan bir hanım, bu oruçları kaza edemeden vefat etse bundan sorumlu olmaz.

HAMİLELİKTE ORUÇ TUTAN KADINLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

-Bu kişiler için en önemli öğün sahurdur ve mutlaka sahur yaparak, oruç tutmalıdırlar.

-Açlığın etkisi ile ne bulursanız yememelisiniz. Aşırı şekerli ve tuzlu gıdaları tüketirken hamile olduğunuzu göz önüne alarak, daha az tüketmelisiniz.

-İftarda ve sahurda bolca süt ve süt ürünleri tüketmeniz sağlık açısından iyi olacaktır.

-Sahurda yumurta, iftarda et, balık, baklagiller gibi besinleri bolca tüketerek bedeninizin protein açığını kapatmalısınız. Ayrıca protein alımı size güç verecektir ve halsizliğinde önüne geçecektir.

-Tatlı ihtiyacınızı; meyve veya çok hafif tatlılar olan, sütlü tatlılardan tüketerek karşılayın.

-İftarla sahur arasında 3 litre suyunuzu tüketmeye çalışın. Bu böbrekleriniz içinde, bebeğiniz içinde çok doğru bir davranış olacaktır.