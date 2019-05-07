Hamile kadını kanser sandılar

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olan kadın, onkoloji bölümene sevk edildi. Kontrollerde kan tahlili, tomografi, ultrason ve genetik tahliller yapıldı. Bağa’nın kanında hamilelerde görülen Beta HCG hormonu yüksek çıktı. Bunun kanserli hücreden kaynaklandığını düşünen ve kadının göğsünden süt gelmesini de normal karşılayan doktor, Bağa’ya 3 ay kemoterapi uygulayıp kanser ilaçı kullandırdı.

İkizlerini kaybetti

Rahminde timör tepit edilen kadın ikinci kez ameliyata hazırlanırken ikiz bebek düşürdü. Aile konuyu yargıya taşırken, İl Sağlık Müdürlüğü de soruşturma başlattı.

‘Organlarımın içimden çıktığını düşündüm’

Hamile olduğunu düşük yaptıktan sonra öğrenen Serpil Bağa şöyle konuştu: “Başım bile ağrımazken kemoterapiye soktular. Bir an organlarımın içimden çıktığını düşündüm. Çapa’ya gittim, tahlillerim temiz çıktı.”