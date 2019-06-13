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13 Haziran 2019 Perşembe 21:24 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 21:24

Hamile eşini av tüfeğiyle öldürdü, ardından intihar etti

Hamile eşini av tüfeğiyle öldürdü, ardından intihar etti

Batman'ın Kozluk ilçesinde hamile eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bölükkonak köyünde Serdar Yılmaz (24), evde tartıştığı 6 aylık hamile eşi Melekşah Yılmaz'ı (22) başına av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.  

Yılmaz, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından çiftin cesedi otopsi için Batman Bölge Hastanesine kaldırıldı.

(AA)

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