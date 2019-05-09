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Halk otobüsünden zorla indirilen yaşlı adam yere düştü

Halk otobüsünden zorla indirilen yaşlı adam yere düştü

Adana’da yaşlı bir adam özel halk otobüsünden zorla indirildi. Yere düşen adamın yardımına çevredekiler koşarken, şoför gaza basıp yoluna devam etti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Polisevi Kavşağında saat 16.45 civarında meydana geldi. 01 J 0154 plakalı özel halk otobüsünü kullanan şoför yaşlı adamı otobüse almak istemedi ve zorla otobüsten indirdi. Otobüsün kapısının önüne düşen yaşlı adamı görenler duruma tepki gösterip şoföre bağırırken, şoför hızla olay yerinden uzaklaştı. Vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülere, "Ramazan ayında yaşlılarımıza böyle mi davranacağız" yorumları yapıldı. 
  
Çevredekilerin yardımıyla yaşlı adam yerden kaldırılarak kaldırıma oturtuldu.

(İHA)

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