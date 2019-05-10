Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0942
  • 6,8603
  • 252.446
  • 88.670
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Halk otobüsü korkuluklara çarptı: 10 yaralı

Halk otobüsü korkuluklara çarptı: 10 yaralı

Halk otobüsü korkuluklara çarptı: 10 yaralı

Başkent’te yağmurun etkisiyle kayan özel halk otobüsü, demir korkuluklara çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.A. kontrolündeki 532 hat no’lu 06 KB 2345 plakalı özel halk otobüsü, seyrettiği bulvarın Mithatpaşa Caddesi çıkışından geçerken bir aracın sıkıştırması sonucu yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yan taraftaki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yolculardan 10'u yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. 

Kaza sonrasında konuşan otobüs şoförü Ü.A., kendilerini sıkıştıran araç sürücünün kaçtığını söyledi.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan müjdeyi verdi!
İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!
O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Behzat Ç. sevenlere müjde! O isim geri dönüyor
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Hatay´ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Muhammed Konyalı, ailesinin padişah fermanıyla başladığı Bayezid

Padişah Fermanıyla 4 Kuşaktır Türbedarlık Yapıyorlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın en eski gemi batığı UNESCO'da tanıtıldı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları