Haliç'te düşen kişiyi deniz polisi kurtardı

Haliç sahilinde saat 08.00 sıralarında yürüyüş yapan, 77 yaşındaki Halit Diler, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek, denize düştü. Suda çırpınan Diler'e sahilde bulunan başka bir kişi yardım etmeye çalıştı. Durum polise ve sağlık ekiplerine ihbar edildi. Deniz Polisi tarafından kıyıya çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Diler, ambulansla hastaneye götürülürken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)