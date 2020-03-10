Haliç Köprüsü'nde iki metrobüs çarpıştı
İstanbul'da Haliç Köprüsü girişinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 10 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, kazaya karışan metrobüslerin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaza saat 09.00 sıralarında Haliç Köprüsü girişi Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden metrobüse çarptı. Kazada 10 kişi hafif şekilde yaralandı.
İki metrobüs çarpıştı: 10 yaralı
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılardan bazıları ayakta tedavi edildi. Bazı yaralılar da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.