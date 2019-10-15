Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,888
  • 6,5031
  • 281.597
  • 95226.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Hakkari'de şüpheli çanta paniği

Hakkari'de şüpheli çanta paniği

Hakkari'de şüpheli çanta paniği

Hakkari çarşı merkezinde bir çöp kutusunun önüne bırakılan bilgisayar çantası paniğe neden oldu.

Bulvar Caddesi üzerindeki bir çöp kutusunun önüne bırakılan bilgisayar çantasını fark eden vatandaşlar, hemen polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik güçleri caddeyi ulaşıma kapatırken, olay yerine gelen bomba imha uzmanları şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Çarşı merkezinde paniğe neden olan bilgisayar çantasından dergi ve çerez çıktı. Olay sonrası yol araç ve yaya trafiğine açıldı.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
Deniz Seki: Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var
Amine Gülşe'den Mesut Özil'e romantik kutlama
Kenan İmirzalıoğlu aşka geldi! Öve öve bitiremedi
Ünlü oyuncu mahkemeye koştu... 'Bana şiddet uyguluyor!'
<p>A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa deplasmanında 1-1 berabere kaldığımız maçın ar

Şenol Güneş: Bunlar Benim İşim Değil

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Herkes çikolata olduğu için seviyor! Oysa her derde deva

Ünlülerin Milli Takım mesajları