Hakkari'de şüpheli çanta paniği

Bulvar Caddesi üzerindeki bir çöp kutusunun önüne bırakılan bilgisayar çantasını fark eden vatandaşlar, hemen polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik güçleri caddeyi ulaşıma kapatırken, olay yerine gelen bomba imha uzmanları şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Çarşı merkezinde paniğe neden olan bilgisayar çantasından dergi ve çerez çıktı. Olay sonrası yol araç ve yaya trafiğine açıldı.

İHA