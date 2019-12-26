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  3. Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de, yoğun kar yağışı nedeniyle 24 köy ve 51 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece ve bu sabah aralıklarla devam etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari genelindeki 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştığı belirtildi.

DHA


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