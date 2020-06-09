Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı gelecek mi? sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Ülkemizde ilk kez Mart ayında görülen koronavirüsle mücadele kapsamında birçok tedbir uygulandı. 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulandı. Son olarak 15 il için uygulanan yasak geçtiğimiz hafta sonu kaldırıldı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Haftalar sonra ilk kez hafta sonu dışarı çıkan milyonlarca vatandaş mesire alanlarına ve sahillere koştu. Ancak kimi şehirlerde sosyal mesafe ve maske kuralının uygulanmadığı görüldü. Bunun üzerine vatandaşlar hafta sonu tekrar sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı.

13-14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Vatandaşların merakla beklediği kabine toplantısı bugün gerçekleşecek. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. Gündemde 18 ve 65 yaş sokağa çıkma kısıtlaması da yer alıyor.