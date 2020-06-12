Hafta sonu mangal yapmak serbest mi? Mangal yapmak yasak mı?

Hafta sonunun gelmesiyle beraber mangal yapmak isteyen vatandaşlar konuya yoğun ilgi göstermeye başladı. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası Türkiye’de birçok kurum ve kuruluş hatta açık alanlarda da bulunma yasaklanmıştı. Alınan tedbirler kapsamında 1 Haziran itibariyle normalleşme adımları atıldı. Sosyal mesafe kuralına uymak şartı ile sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Hafta sonu mangal yapmak serbest mi? Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

MANGAL YAPMAK YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı normalleşme planını açıklamasının ardından gözler piknik ve mesire alanlarında mangal yapmanın yasak olduğunu araştırıyor.

1 Haziran itibari ile genelgede park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar vatandaşların kullanımına açıldı. Fakat mangal kısıtlamasının ne zaman kalkacağına dair net bir açıklama yapılmadı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

Kamuya açık olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve sosyal mesafe şartlarına uyulması halinde 1 Haziran 2020'den itibaren kullanıma açılacaktır.