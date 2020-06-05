Hafta sonu kargolar çalışıyor mu, kaçta kapanıyor? Yurtiçi, Sürat, Aras, MNG kargo çalışma saatleri 2020!

Hafta sonu kargolar çalışıyor mu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından her hafta neredeyse düzenli bir şekilde araştırılıyor. Çünkü salgın sürecinde online alışveriş ve kargo gönderim işlemlerinde yoğunluk oluştu. Hafta içi kargo işlerini halledemeyenler konuyu yakından takip ediyorlar. Yurtiçi, Sürat, Aras, MNG kargo çalışma saatleri haberimizin içerisinde yer alıyor.

HAFTA SONU KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargoların hafta sonu çalışıp çalışmama durumları her kargo firmasının çalışma prosedürüne göre değişiklik gösteriyor. İlgili olduğunuz kargo firmasına ait çalışma saatlerini haberimizin içerisinden, firmaya ait başlığın altından bulabilirsiniz.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Açılış saati: 09.00

Kapanış saati: 18.00

Hafta sonu: Yurtiçi kargo şubeleri hafta sonu yalnızca cumartesi günleri 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Hafta İçi; Kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 14.00' e kadar 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 15.30' a kadar şubelerimize haber verebilirsiniz. Birimimiz iş planına göre talebinize dair bilgilendirme yapacaktır. Kargo görevlimiz adresinize gelecek, yetkili belgesini gösterip "Ambar Tesellüm" fişi vererek kargonuzu teslim alacaktır.

Hafta Sonu; Kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 10.30’a kadar 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 11.00’e kadar şubelerimize haber verebilirsiniz. Kargo görevlimiz adresinize gelecek, yetkili belgesini gösterip "Ambar Tesellüm" fişi vererek kargonuzu teslim alacaktır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Açılış saati: Sürat kargo şubeleri Batı illerinde saat 09.00’da açılmaktadır; Doğu illerinde ise 08.30 açılış saati olarak belirlenmiştir.

Kapanış saati: Sürat kargo kapanış saati Batı illerinde 18.30 olarak belirlenmiştir; Doğu illerinde ise şubeler 18.00’de kapanmaktadır.

Hafta sonu: Sürat kargo şubeleri hafta sonu yalnızca cumartesi günleri saat 08.30-14.00 aralığında hizmet vermektedir.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Açılış saati: 08.30

Kapanış saati: 18.00

Hafta sonu: Aras kargo şubeleri hafta sonu yalnızca cumartesi günleri 08.30-14.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Aras Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Açılış Saati: 08.30

Kapanış Saati: 18.00

Cumartesi günleri ise 08.30-15.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

MNG Kargo web sitesi ve mobil uygulamasında yer alan “Kurye Çağır” alanından, şubelerimizden ve Çağrı Merkezi üzerinden yapabileceğiniz alım talebiniz ile adresinize yönlendirilecek olan kuryemiz adresinize gelir ve yetki belgesini göstererek kargonuzu teslim alır.

Kargo teslimi için kuryemiz size “Ambar Tesellüm Fişi” verir. Ambar tesellüm fişi üzerinde yazılı numara ile kargolarınızı takip edebilirsiniz.

Pazar ve Cumartesi günü hariç haftanın tüm günleri saat 15:00’a kadar alım talebinde bulunabilirsiniz.

Cumartesi günleri saat 12:00’a kadar alım yapılmaktadır. Adresten Alım saatleri şube çalışma zamanlarına göre farklılık gösterebilir.

Ayrıntılı bilgi edinmek için en yakın şubemize gidebilir veya 0850 222 06 06 numaralı telefonumuzdan Müşteri Hizmetlerimizi arayabilirsiniz.