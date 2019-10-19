Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? MGM Hava durumu: İstanbul hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı?
Hava durumu raporları vatandaşlar tarafından aratılıyor. Hafta sonu hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde oturan vatandaşlar hava durumu tahminlerine bakıyor ve buna göre plan yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması tahmin ediliyor. Marmara’da Cumartesi günü puslu ve sisli bir hava olması bekleniyor. İşte İşte 19-20 Ekim hava durumu raporları
Hafta sonu hava durumu nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta sonu dışarı çıkmak isteyen ve plan yapan insanlar MGM hava durumu raporlarını öğrenmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Marmara ile Kuzey Ege’de yer yer pus ve sis bekleniyor. İstanbul’da ise parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. İşte güncel hava durumu raporları
19 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kütahya, Afyon, Uşak, Karaman, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Çankırı, Sinop, Giresun, Batman ve Siirt çevreleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile Kuzey Ege’de yer yer pus ve sis bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EDİRNE 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 15°C, 23°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ 16°C, 23°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.
DENİZLİ 16°C, 28°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MANİSA 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MUĞLA 10°C, 25°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu, batısının iç kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 21°C, 30°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİVAS 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile akşam ilk saatlerde Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 18°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 1°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu
VAN 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 20°C, 31°C
Parçalı bulutlu