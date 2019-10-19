Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? MGM Hava durumu: İstanbul hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı?

Hafta sonu hava durumu nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta sonu dışarı çıkmak isteyen ve plan yapan insanlar MGM hava durumu raporlarını öğrenmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Marmara ile Kuzey Ege’de yer yer pus ve sis bekleniyor. İstanbul’da ise parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. İşte güncel hava durumu raporları

19 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kütahya, Afyon, Uşak, Karaman, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Çankırı, Sinop, Giresun, Batman ve Siirt çevreleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile Kuzey Ege’de yer yer pus ve sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE 10°C, 26°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 15°C, 23°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 16°C, 23°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.

DENİZLİ 16°C, 28°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 16°C, 25°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MANİSA 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MUĞLA 10°C, 25°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu, batısının iç kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 21°C, 30°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİVAS 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile akşam ilk saatlerde Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 1°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu

VAN 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 20°C, 31°C

Parçalı bulutlu