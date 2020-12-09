Hafta sonu alkol satışı yasak mı? Marketlerde alkol satışı yasaklandı mı?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni tedbir ve önlemler alınmaya devam ediliyor. Artık hafta içi günleri 21:00'dan sonra sokağa çıkmanın yasak olması ve hafta sonu günlerinde sokağa çıkmanın tamamen yasak olması vatandaşları adeta uyarıcı niteliğinde oldu. Alınan bu kısıtlama kararları ardından İçişleri Bakanlığı 81 il için genelge yayımladı. Genelgede alkol yasağı da yer aldı. Hafta sonu alkol satışı yasak mı?

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı’nca 81 il valiliğine “Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında acil ihtiyaçlar için açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satılmaması” uyarı yazısı gönderildi.

MARKETLERDE ALKOL SATIŞI YASAKLANDI MI?

Bakanlık yetkilileri yasak kararının, hafta sonları tekel bayilerinin kapalı olması nedeniyle oluşacak haksız rekabetin önlenmesi için alındığını belirtti.