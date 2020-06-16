Hac bu sene yapılacak mı, iptal mi oldu? Hac 2020 son durum haberleri!

Hac 2020 son durum haberleri merak edilip araştırılıyor. Pandemi boyutuna ulaşan koronavirüs salgını sonrası hac yapılıp yapılmayacağı yakından takip ediliyor. Maddi imkanı ve gücü yeten her Müslüman birey için farz kılınan hac ibadeti için açıklama Suudi Arabistan’dan geldi. Gelen açıklamada hac ibadetinin ‘sembolik’ olarak gerçekleşeceğini duyurdu. Birçok kişinin ilgiyle takip ettiği konu hakkında detaylar haberimizde.

HAC 2020 YAPILACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 hac ibadeti için açıklama yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, “2020 haccının kriterlerini, şartları, süresi, yaş aralığı, sağlık durumları, kotanın değişip değişmeyeceği, azalıp azalmayacağı noktasında Suudi Arabistan makamlarından, tarafımıza herhangi bir resmi açıklama gelmemiştir." şeklinde konuştu.

Ayrıca Bircan konuşmasında haccın meşakkatli bir iş olduğunu belirterek, Mekke-i Mükeremme'de belirli saatler dışında sokağa çıkma yasağının hala devam ettiğinin altını çizdi.

SUUDİ ARABİSTAN: "HAC 'SEMBOLİK' OLACAK"

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınından dolayı bu sene hac ibadetini sembolik olarak yapılacağını duyurdu.

Reuters haber ajansında alınan bilgilere göre, Covid-19 nedeniyle ek sağlık kontrollerinin yürürlüğe sokulacağını, tekrar hac görevini yerine getirmek isteyenlerin ülkeye kabul edilmeyeceğini aktardı. Yetkililer ayrıca temmuz ayında yapılacak hac için ziyaretçi sayısının "sembolik" seviyede tutulacağını da belirtti.

Suudi Arabistan Müslümanlardan mart ayında, hac ve umre planlarını bir sonraki duyuruya kadar askıya almalarını istemişti.

Yetkililer ayrıca haccın bu sene iptalinin de Riyad yönetiminin gündeminde olduğunu belirtiyor. Petrol fiyatlarındaki düşük seyir ve Covid-19 nedeniyle ekonomik daralma yaşayacak ülke her sene hac turizminden ortalama 12 milyar dolar gelir elde ediyor.