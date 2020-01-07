Hac kura sonuçları 2020 belli oldu mu? Hac kura sonuçları sorgulama sayfası..

Hac kura sonuçları 2020 belli oldu mu? sorusu arama motorunda hacı adayları tarafından araştırılıyor. Hac vazifesinin yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek isteyenler başvurularını yaptı. Kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda elektronik ortamda, noter ve kamuoyu huzurunda yapılacak. Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracak. Hac kura sonuçları 2020 belli oldu mu? sorusunun yanıtı haberimizde..

HAC KURALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hac kuraları bu yıl 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecek. Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Hacı adayları kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek. Sonuçlar saat: 21:00'den itibaren e-Devlet sistemi aracılığıyla sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına gönderilecek.

HAC NEDİR?

Maddi ve fiziki imkanı olan Müslümanların kutsal yerleri şart ve usulüne uygun olarak ziyaret ve ibadet etmesi anlamına gelen hac, İslam’ın evrenselliğini vurgular. Müslümanların birlik ve beraberliğini, ırk, cinsiyet, dil, ülke ve kültür ayrımı yapmadan kardeşlik ve eşitliğini temsil eden bu kutsal vazife, benliği yıkıp ‘biz’ olmanın önemini ortaya çıkarır.

Erkek-kadın fark etmeden imkanları el veren her Müslümanın ömründe bir kere yapmasının farz olduğu hac, aynı zamanda geçmişe yapılan hikmetli bir yolculuktur. Hac, ruhun Allah ile buluşmasıdır.

Şeytan taşlama, tavaf, sa’y gibi temsili görevlerin yerine getirildiği, normalde helal olan bazı eylemlerin ihramla birlikte yasaklandığı hac vazifesinde, büyük bir nefis terbiyesi gizlidir. İrade, sabır, ihlas, samimiyet, eşitlik gibi birçok insani vazifenin imanla birleştiği bu kuvvetli ve ihlaslı ibadet dünya Müslümanlarının birbirleriyle tanışmasını ve kaynaşmasını da sağlar.

Peygamber Efendimiz’in, “Kim Allah için hacceder de (Allah’ın rızasına uymayan) kötü söz ve davranışlardan ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, (kul hakkı hariç) annesinin onu doğurduğu günkü gibi (günahlarından arınmış olarak hacdan) döner”hadisinde müjdelediği hac vazifesi, Hz. İbrahim’den bugüne Müslümanların hayatına yeni bir şuur katarak her sene yüz binlerce Müslümanın ‘hacı’ olmasına vesile oluyor.