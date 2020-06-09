Hac bu sene yapılacak mı, iptal mi oldu? Hac son durum gelişmeleri...

Hac bu sene yapılacak mı, iptal mi oldu? sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İslam alemi için önemli ibadetlerin başında gelen hac maddi açıdan zengin olan her Müslüman’a farz kılınmıştır. Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınından dolayı bu sene hac ibadetini sembolik olarak yapılacağını duyurdu. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

HAC BU SENE YAPILACAK MI, İPTAL Mİ OLDU?

Hac ibadetinin bu sene yapılıp yapılmayacağı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan henüz bir açıklama gelmedi Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN HAC AÇIKLAMASI!

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınından dolayı bu sene hac ibadetini sembolik olarak yapılacağını duyurdu.

Reuters haber ajansında alınan bilgilere göre, Covid-19 nedeniyle ek sağlık kontrollerinin yürürlüğe sokulacağını, tekrar hac görevini yerine getirmek isteyenlerin ülkeye kabul edilmeyeceğini aktardı. Yetkililer ayrıca temmuz ayında yapılacak hac için ziyaretçi sayısının "sembolik" seviyede tutulacağını da belirtti.

Suudi Arabistan Müslümanlardan mart ayında, hac ve umre planlarını bir sonraki duyuruya kadar askıya almalarını istemişti.

Yetkililer ayrıca haccın bu sene iptalinin de Riyad yönetiminin gündeminde olduğunu belirtiyor. Petrol fiyatlarındaki düşük seyir ve Covid-19 nedeniyle ekonomik daralma yaşayacak ülke her sene hac turizminden ortalama 12 milyar dolar gelir elde ediyor.