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07 Haziran 2019 Cuma 22:49 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 22:49

Haberleri izlerken acı gerçeği öğrendi! Hemen polise teslim oldu

Haberleri izlerken acı gerçeği öğrendi! Hemen polise teslim oldu

Adana'da yol kenarında ölü olarak bulunan kişiye bir dolmuşun çarptığı belirlendi. Çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenince polise teslim olan dolmuş şoförü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 6 Haziran Perşembe günü akşam, merkez Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki Buruk Caddesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar yolun kenarında cansız halde yatan bir kişiyi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan ismi öğrenilemeyen kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerinde inceleme yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin üzerinde yapılan incelemede görünüş itibari ile sürtünme izleri olduğu, kafa kısmında çökme bulunduğu, ayağının birinin bilekten kırık olduğu, ayak bileği üzerinde lastik izi bulunduğunu tespit ederek trafik kazası sonucu öldüğü değerlendirildi. Cinayet dedektifleri şahsa toplu taşıma aracının çarpmış olabileceğini de değerlendirerek, o güzergahtan geçen bütün toplu taşıma araçlarını inceleme altına alındı.

İHA

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