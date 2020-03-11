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  3. Güvenlik kameralarını bile çalan hırsızlar yine kameralara yakalandı

Güvenlik kameralarını bile çalan hırsızlar yine kameralara yakalandı

Güvenlik kameralarını bile çalan hırsızlar yine kameralara yakalandı

Gaziantep'te bir iş yerinin güvenlik kamerasını çalan iki kişi, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri 18 Şubat 2020 ve 3 Mart 2020 tarihlerinde Boyacı Mahallesinde, 25 Şubat 2020 tarihinde ise Çakmak Mahallesi’nde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin bir iş yerinin güvenlik kameralarını çalma anları ise başka bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Çalışmalar sonrası yakalanan iki şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA


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